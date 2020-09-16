Озвучена финальная цена новенькой PlayStation 5
Так, если изначально ходили слухи о том, что новая консоль Sony будет продаваться по цене около 600-700 долларов, на деле итоговое решение компании о ценообразовании оказалось больше на стороне игроков.
PlayStation 5 с оптическим приводом была оценена компанией в 499 долларов или 37 тыс рублей (по нынешнему курсу), в то время как PlayStation 5 Digital Edition обойдется покупателям в 399 долларов (по нынешнему курсу).
Что же до старта продаж, то сначала консоль поступит в продажу в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее — 12 ноября. Затем игровая приставка появится и во всем остальном мире.
Напомним, что консоли нового поколения Microsoft в лице Xbox Series X и Series S поступят в продажу 10 ноября по цене 499 и 299 долларов соответственно.