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Озвучена финальная цена новенькой PlayStation 5

Молитвы игроков были услышаны
Состоялось то, чего ждали геймеры по всему миру — японская корпорация Sony наконец-то озвучила цены своей грядущей консоли PlayStation 5. Новинка будет продаваться дешевле, чем предполагалось ранее.

Так, если изначально ходили слухи о том, что новая консоль Sony будет продаваться по цене около 600-700 долларов, на деле итоговое решение компании о ценообразовании оказалось больше на стороне игроков.

PlayStation 5 с оптическим приводом была оценена компанией в 499 долларов или 37 тыс рублей (по нынешнему курсу), в то время как PlayStation 5 Digital Edition обойдется покупателям в 399 долларов (по нынешнему курсу).

Что же до старта продаж, то сначала консоль поступит в продажу в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее — 12 ноября. Затем игровая приставка появится и во всем остальном мире.

Напомним, что консоли нового поколения Microsoft в лице Xbox Series X и Series S поступят в продажу 10 ноября по цене 499 и 299 долларов соответственно.