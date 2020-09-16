Озвучена финальная цена новенькой PlayStation 5

Так, если изначально ходили слухи о том, что новая консоль Sony будет продаваться по цене около 600-700 долларов, на деле итоговое решение компании о ценообразовании оказалось больше на стороне игроков.

PlayStation 5 с оптическим приводом была оценена компанией в 499 долларов или 37 тыс рублей (по нынешнему курсу), в то время как PlayStation 5 Digital Edition обойдется покупателям в 399 долларов (по нынешнему курсу).