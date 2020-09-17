Озвучена российская цена PlayStation 5

Консоль, как и было заявлено в рамках онлайн-презентации, появится во всем мире (за исключением стран “первой волны”) уже 19 ноября. Россия также входит в число этих стран. Стоимость PlayStation 5 в версии без дисковода составляет 37 999 рублей, а версия с приводом обойдется уже в 46 990 рублей. К сожалению, информации о региональных ценах на игры пока что озвучено не было.

Напомним, что PlayStation 5 — это консоль следующего поколения от Sony, которая должна стать основным конкурентом Xbox Series X и Series S от Microsoft. В свою очередь игровые приставки от американской компании также появятся в России, но старт их продаж намечен на 10 ноября 2020 года. Цена Xbox Series X составит 45 590 рублей, а Series S — 26 990 рублей.