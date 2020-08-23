Озвучена стоимость ремонта попавшего в пожар крейсера "Адмирал Кузнецов"

Согласно официальным данным, подсчетом стоимости всех необходимых для восстановления работ занялась Объединенная судостроительная корпорация. В итоге, по заявлению генерального директора ОСК Алексея Рахманова, общий бюджет восстановления “находится в диапазоне 300-350 млн рублей”.

”Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова»", — отметил Рахманов, не забыв добавить и то, что докование корабля ожидается уже летом 2021 года, а Военно-морской флот России сможет получить крейсер обратно в 2022 году.

Напомним, что в декабре прошлого года на “Адмирале Кузнецове” произошел пожар.