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Озвучена стоимость ремонта попавшего в пожар крейсера "Адмирал Кузнецов"
А также сроки возвращения корабля ВМФ России
Озвучена стоимость ремонта попавшего в пожар крейсера "Адмирал Кузнецов". По данным информационного агентства ТАСС, общая цена ремонта корабля составит около 350 млн рублей.
Согласно официальным данным, подсчетом стоимости всех необходимых для восстановления работ занялась Объединенная судостроительная корпорация. В итоге, по заявлению генерального директора ОСК Алексея Рахманова, общий бюджет восстановления “находится в диапазоне 300-350 млн рублей”.
”Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное, и нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова»", — отметил Рахманов, не забыв добавить и то, что докование корабля ожидается уже летом 2021 года, а Военно-морской флот России сможет получить крейсер обратно в 2022 году.
Напомним, что в декабре прошлого года на “Адмирале Кузнецове” произошел пожар.