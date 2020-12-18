Озвучены сроки госиспытаний новейшего российского бронеавтомобиля «Атлет» 4х4

Так, согласно имеющимся данным, итоговые государственные испытания транспортного боевого средства планируется завершить к лету 2021 года, передаёт ТАСС со ссылкой на директора ООО «ВПК». При этом начнутся испытания весной того же года.

Напомним, что «Атлет» получит пять дверей и колёсную формулу 4х4. Уровень баллистической защищённости бронемашины соответствует второму уровню. При этом его противоминная защита существенно выше, чем у «Тигра». Максимальная скорость движение по шоссе машины составляет 120 км/ч.