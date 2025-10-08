Пациент с чипом Neuralink начал управлять роборукой «силой мысли»

По словам Рэя, он добился значительного прогресса: теперь он способен управлять роботизированной-манипулятором рукой благодаря имплантату, встроенному в мозг. Это удаётся делать буквально «силой мысли». Об этом Рэй рассказал на своей странице в соцсети X.

Рэй — восьмой пациент, протестировавший технологию мозговых имплантатов от Neuralink. У него давно диагностирован БАС, что привело к параличу ниже шеи. В коротком видеоролике он показал свою новую способность управлять роботизированной рукой, которая позволяет ему удерживать стакан и разговаривать одновременно.

Рэй описывает свой опыт как революционный, подчеркивая, что теперь он может самостоятельно выполнять многие повседневные задачи. «Впервые за много лет я сам надел свою шляпу! Я разогрел куриные наггетсы в микроволновке, открыл холодильник и справился с крышками банок — и всё это с помощью новой руки».

Также Рэй установил рекорд в тесте на координацию движений, перемещая 39 предметов по столу за пять минут. Он отмечает, что для достижения таких результатов потребовалось до восьми часов ежедневных тренировок.