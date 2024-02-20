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Наука и технологии
Опубликовано 20 февраля 2024, 20:15
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Пациент с нейрочипом Neuralink смог управлять мышкой компьютера силой мысли

Человек восстановился после операции
Илон Маск в соцсети Х сообщил о состоянии пациента с нейрочипом компании Neuralink и об успехах этого человека.
Пациент с нейрочипом Neuralink смог управлять мышкой компьютера силой мысли

© Ferra.ru

Маск сообщил, что пациент восстановился, осложнений у него нет, а нейроинтерфейс показал себя как эффективное средство. По словам Маска, пациент может силой мысли водить курсором мышки по экрану компьютера.

В прошлом месяце Neuralink впервые имплантировала нейрочип в мозг человека. Тогда Маск заявил, что операция занимает не более 3 часов, но в будущем время оперативного вмешательства не будет превышать 15 минут.

«Прогресс на лицо. Пациент, похоже, полностью восстановился. Какие-либо осложнения отсутствуют. Пациент способен двигать мышкой по экрану просто силой мысли», — написал Маск.

Источник:Reuters
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Илон Маск
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#технологии будущего
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#чип
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#Мозг