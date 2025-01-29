Падение акций Nvidia из-за чат-бота DeepSeek продолжилось вплоть до $600 млн

Как сообщает издание Financial Times, стоимость Nvidia на рынке снизилась на более чем $600 млн при капитализации в $620 млрд. Акции рухнули на 17,8%.

Как отмечает источник, успех нейросети DeepSeek стал среди западных разработчиков громом среди ясного неба из-за «бюджетности» китайской компании по сравнению с колоссальными тратами, которые могут позволить себе американские компании. После успеха нового игрока на рынке ИИ-технологий появились слухи о том, что в отрасли начнут пересматривать целесообразность огромных бюджетов и возможность реализовывать такие проекты малыми силами.

Один из крупных инвесторов Марк Андреессен заявил, что DeepSeek является одним «из самых удивительных и впечатляющих достижений». Китайская нейросеть легко вышла на конкуренцию с продуктами OpenAI.