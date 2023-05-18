Падение биткоина в очередной раз достигло самого низкого уровня за 5 лет

Тенденции к массовому выводу средств из актива не наблюдается, но и делать однозначные прогнозы аналитики не спешат из-за жёсткой регуляторной политики США в отношении криптовалют и общей экономической ситуации. Такая волатильность — результат растущего «скептицизма рынка», из-за чего снижается торговая активность.

Оутумуро отметил, что в среднем волатильность остаётся ниже вышеуказанного уровня в течение 5 недель, прежде чем привести к росту цены биткоина на 46% — рост актива ожидается в таком же широком «коридоре».