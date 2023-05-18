Падение биткоина в очередной раз достигло самого низкого уровня за 5 лет

Падение биткоина в очередной раз достигло самого низкого уровня за 5 летАналитики говорят о снижении торговой активности
За последние пять лет волатильность биткоина изменялась восемь раз. Как сообщил руководитель отдела исследований аналитической компании IntoTheBlock Лукас Оутумуро, 60-дневная годовая волатильность крупнейшего цифрового актива на рынке упала ниже 40%, что стало восьмым подобным случаем за последние 5 лет.
Тенденции к массовому выводу средств из актива не наблюдается, но и делать однозначные прогнозы аналитики не спешат из-за жёсткой регуляторной политики США в отношении криптовалют и общей экономической ситуации. Такая волатильность — результат растущего «скептицизма рынка», из-за чего снижается торговая активность.
Оутумуро отметил, что в среднем волатильность остаётся ниже вышеуказанного уровня в течение 5 недель, прежде чем привести к росту цены биткоина на 46% — рост актива ожидается в таком же широком «коридоре».