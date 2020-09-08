Падение части китайской ракеты возле школы сняли на видео

Так, на кадрах, снятых очевидцами, видно, что первая ступень Long March 4B достаточно скоро упала на Землю и взорвалась. При этом, по словам автора ролика, съемка проходила недалеко от деревни Лилонг, возле города Гаояо в уезде Луонань провинции Шэньси.

Если же прислушаться к тому, что происходит на заднем фоне во время съемки, можно понять, что инцидент произошел возле школы: слышны детские голоса, а совсем рядом поднимается столб оранжевого дыма. Согласно имеющимся данным, оранжевый дым — это пары смеси токсичного гидразина и четырехокиси азота, которой заправляется первая ступень Long March 4B. Это топливо очень опасно для здоровья.