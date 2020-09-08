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Падение части китайской ракеты возле школы сняли на видео
На данный момент о наличии погибших неизвестно
В сети появилась информация о некоем инциденте, произошедшем в Китае во время запуска спутника Gaofen 11. Так, падение части китайской ракеты возле школы сняли на видео.
Так, на кадрах, снятых очевидцами, видно, что первая ступень Long March 4B достаточно скоро упала на Землю и взорвалась. При этом, по словам автора ролика, съемка проходила недалеко от деревни Лилонг, возле города Гаояо в уезде Луонань провинции Шэньси.
Если же прислушаться к тому, что происходит на заднем фоне во время съемки, можно понять, что инцидент произошел возле школы: слышны детские голоса, а совсем рядом поднимается столб оранжевого дыма. Согласно имеющимся данным, оранжевый дым — это пары смеси токсичного гидразина и четырехокиси азота, которой заправляется первая ступень Long March 4B. Это топливо очень опасно для здоровья.