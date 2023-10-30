Падение китайского аэротакси не закончилось трагедией благодаря баллистическим парашютам

Падение китайского аэротакси не закончилось трагедией благодаря баллистическим парашютамТакая защита очень важна для популяризации подобного транспорта
Китайская компания XPeng, занимающаяся разработкой летающих автомобилей и аэротакси, продемонстрировала эффективность своей парашютной системы спасения на примере аэротакси X2.
В критической ситуации система срабатывает даже на небольшой высоте, обеспечивая безопасное приземление летательного аппарата.
Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале компании, показывает, как система работает на высоте 50 метров. Четыре парашюта раскрываются за несколько секунд, снижая скорость приземления до 5 метров в секунду.
Это демонстрирует, как технология может предотвратить трагедию даже в экстремальных условиях.
Многие компании по всему миру, включая Volocopter, Joby Aviation и Vertical Aerospace, активно работают над созданием собственных электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.
Прежде чем эти инновационные летательные аппараты смогут массово производиться и появиться в небе над городами, им необходимо доказать свою надежность и безопасность.