Падение китайского аэротакси не закончилось трагедией благодаря баллистическим парашютам

В критической ситуации система срабатывает даже на небольшой высоте, обеспечивая безопасное приземление летательного аппарата.

Видеоролик, опубликованный на YouTube-канале компании, показывает, как система работает на высоте 50 метров. Четыре парашюта раскрываются за несколько секунд, снижая скорость приземления до 5 метров в секунду.

Это демонстрирует, как технология может предотвратить трагедию даже в экстремальных условиях.

Многие компании по всему миру, включая Volocopter, Joby Aviation и Vertical Aerospace, активно работают над созданием собственных электрических аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

Прежде чем эти инновационные летательные аппараты смогут массово производиться и появиться в небе над городами, им необходимо доказать свою надежность и безопасность.