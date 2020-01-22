Пальмовое масло оказалось вредным не только для человека, но и для экологии

В рамках исследования ученые изучили порядка пяти участков на четырех разных этапах землепользования, в числе которых обработанный лес, недавно осушенный, посаженная плантация молодой масличной пальмы и уже зрелая плантация. Так, благодаря лабораторному анализу почвы и газа с данных участков было установлено, что наибольший объем парниковых газов выделялся на этапе осушения и после посадки молодой плантации пальмового масла. По словам ученых, на данных стадиях выделяется на 50% больше парниковых выбросов, чем выделяется зрелыми плантациями.

Данное исследование является первой работой, направленной на анализирование парниковых газов на разных возрастных этапах плантаций пальмового масла.