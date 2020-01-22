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Пальмовое масло оказалось вредным не только для человека, но и для экологии
Было бы неплохо, если бы его и вовсе перестали производить
Издание Nature Communications опубликовало новое исследование, в рамках которого учеными из Ноттингемского университета было установлено, что подготовка земли для плантаций пальмового масла, а также рост молодых растений оказывают негативное влияние на экологию, выделяя вдвое больше парниковых газов, чем выделяется зрелыми плантациями.
В рамках исследования ученые изучили порядка пяти участков на четырех разных этапах землепользования, в числе которых обработанный лес, недавно осушенный, посаженная плантация молодой масличной пальмы и уже зрелая плантация. Так, благодаря лабораторному анализу почвы и газа с данных участков было установлено, что наибольший объем парниковых газов выделялся на этапе осушения и после посадки молодой плантации пальмового масла. По словам ученых, на данных стадиях выделяется на 50% больше парниковых выбросов, чем выделяется зрелыми плантациями.
Данное исследование является первой работой, направленной на анализирование парниковых газов на разных возрастных этапах плантаций пальмового масла.