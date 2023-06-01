Пальмовый мир победил: в России разработали композит для упаковок и автомобилей

Исследователи из НИТУ МИСиС совместно с коллегами из Таиланда и Индии разработали биокомпозит из листьев кокосовой пальмы. Работа ученых опубликована в Journal of Natural Fibers.

Волокна, получаемые из сельскохозяйственных культур, дешевы и легкодоступны. В настоящее многие производители композитных материалов рассматривают их в качестве упрочнителей.

В ходе своей работы ученые обработали волокна листьев гидроксидом натрия, после чего с поверхности волокон исчезли нецеллюлозные вещества. Как результат, его прочность выросла на 30-50%, улучшились механические, термические и износостойкие свойства. Волокно стало обладать превосходной структурной и термической стабильностью.

По мнению ученых, результаты их работы показывают потенциал волокон листьев кокосовой пальмы для биоармирования текстиля, упаковки и легких композитных конструкций, используемых в строительстве и автомобильной промышленности. Материал имеет превосходные эксплуатационные характеристики — легкий вес, хорошую тепло- и звукоизоляцию.