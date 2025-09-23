Память Samsung HBM3 получила сертификацию Nvidia

Эта новость стала важным шагом для Samsung, которая до сих пор отставала от конкурентов SK hynix и Micron. Они уже поставляют свои HBM3E-чипы Nvidia, в то время как у Samsung процесс сертификации занял около полутора лет и несколько раз откладывался.

Несмотря на успех, массовые поставки для Nvidia начнутся только в 2026 году. Пока компания продолжит выполнять заказы AMD, куда её память уже поставляется для карт Instinct MI350, наряду с продукцией Micron.