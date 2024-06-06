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Наука и технологии
Опубликовано 06 июня 2024, 15:01
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Panasonic отреагировала на проседание рынка EV в США снижением поставок батарей

И больше не ставит сроков по увеличению мощностей
Кадзуо Таданобу, генеральный директор компании Panasonic, которая, как оказалось, является ключевым поставщиком аккумуляторов для электромобилей Tesla, объявил об отказе следовать первоначальному плану по увеличению производства. Причина такого решения — замедление и, по факту, проседание рынка EV в США.
Panasonic отреагировала на проседание рынка EV в США снижением поставок батарей
© Pokarin, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

В ходе пресс-брифинга Таданобу отметил, что изначально Panasonic планировала утроить выручку до более чем 3 трлн иен, около $19 млрд, и в 4 раза увеличить мощность производства батарей для электромобилей, в первую очередь Tesla, до 200 гигаватт-часов к 2030 финансовому году, который заканчивается в марте 2031 года.

Но из-за ощутимого замедления рынка теперь жёсткие сроки неактуальны. По словам менеджера, компания и дальше продолжит добиваться этих целей, но без конкретных сроков.

Более того, Таданобу рассказал, что сейчас нет планов ускорить инвестиции в строительство третьего завода в Северной Америке, вслед за совместным с Tesla предприятием в Неваде и строящимся заводом в Канзасе. Первоначально планы должны были озвучить к марту 2024 года.

Источник:NASA
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Tesla
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#производство
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#Panasonic
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#Япония
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#сша
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#аккумуляторы