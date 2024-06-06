Panasonic отреагировала на проседание рынка EV в США снижением поставок батарей

В ходе пресс-брифинга Таданобу отметил, что изначально Panasonic планировала утроить выручку до более чем 3 трлн иен, около $19 млрд, и в 4 раза увеличить мощность производства батарей для электромобилей, в первую очередь Tesla, до 200 гигаватт-часов к 2030 финансовому году, который заканчивается в марте 2031 года.

Но из-за ощутимого замедления рынка теперь жёсткие сроки неактуальны. По словам менеджера, компания и дальше продолжит добиваться этих целей, но без конкретных сроков.

Более того, Таданобу рассказал, что сейчас нет планов ускорить инвестиции в строительство третьего завода в Северной Америке, вслед за совместным с Tesla предприятием в Неваде и строящимся заводом в Канзасе. Первоначально планы должны были озвучить к марту 2024 года.