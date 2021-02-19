Наука и технологии
Сегодня в 11:00
Panasonic разработала разговаривающего робота-кота, который в плохом настроении пукает
Он может развиться до уровня ребенка
Специалисты японской компании Panasonic, объединившись с профессором Университета технологий Тоёхаси Мичио Окада, разработали разговаривающего робота-кота Nicobo. Для большей реалистичности ему подарили возможность пукать.
Nicobo оснащен камерой, микрофонами, а также сенсорными датчиками и датчиком освещенности. Все это необходимо для распознавания лиц, голоса, объятий и передвижения по комнате. Робота-кота можно гладить и общаться с ним, а в плохом настроение он способен пукать. Что интересно, при первом общении робот знает только несколько слов, однако впоследствии он будет становиться умнее и сможет развиться до уровня ребенка.
Стоимость необычного питомца составляет 26 тысяч рублей. Однако приобрести его уже не получится, поскольку компания объявила о том, что реализует лишь 320 таких роботов, которых на данный момент уже раскупили.