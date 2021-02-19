Panasonic разработала разговаривающего робота-кота, который в плохом настроении пукает

Nicobo оснащен камерой, микрофонами, а также сенсорными датчиками и датчиком освещенности. Все это необходимо для распознавания лиц, голоса, объятий и передвижения по комнате. Робота-кота можно гладить и общаться с ним, а в плохом настроение он способен пукать. Что интересно, при первом общении робот знает только несколько слов, однако впоследствии он будет становиться умнее и сможет развиться до уровня ребенка.

Стоимость необычного питомца составляет 26 тысяч рублей. Однако приобрести его уже не получится, поскольку компания объявила о том, что реализует лишь 320 таких роботов, которых на данный момент уже раскупили.