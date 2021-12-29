Пандемии COVID-19 предсказали превращение в две отдельные эпидемии

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Пандемии COVID-19 предсказали превращение в две отдельные эпидемииНо есть вероятность избежать этого
Человечество живёт бок о бок с пандемией коронавируса уже около полутора лет. Теперь же появилась информация, как она будет развиваться в дальнейшем.
По словам аналитика больших данных Александра Драгана, есть немалая вероятность того, что омикрон-штамм COVID-19 сможет сосуществовать параллельно с дельта-штаммом. Это, в свою очередь, приведёт к тому, что нам придётся жить одновременно сразу с двумя эпидемиями новой коронавирусной инфекции.
У омикрона и дельты большие отличия в структуре вируса и перекрестный иммунитет между ними слабый. Буквально вчера вышел препринт из ЮАР, показывающий, что у переболевших омикроном нет иммунитета от дельты.
Александр Драган
При этом специалист всё же признал, что прямо сейчас рано делать чёткие выводы. Есть шансы, что омикрон всё же сможет вытеснить дельту, а это значит, что распространяться будет один доминирующий штамм.
Источник: Lenta.ru