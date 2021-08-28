Пандемия коронавируса ухудшила сон людей по всему миру

Сообщается, что в опросе приняли участие 991 человек из 79 стран мира. Как выяснилось, пандемия плохо отразилась на качестве сна людей по всему миру. В частности, о проблемах со сном заявили большинство опрошенных — 56,5%. Практически две трети участников столкнулись с «задержкой фазы сна», которая проявляется в виде изменений длительности сна, поздних засыпаний и учащением кошмаров.

В то же время, каждый пятый участник сообщал о том, что на погружение в сон стало уходить больше времени, чем обычно. Причем специалисты обнаружили, что у женщин такое нарушение сна встречалось чаще, чем у мужчин.