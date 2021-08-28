Пандемия коронавируса ухудшила сон людей по всему миру

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Пандемия коронавируса ухудшила сон людей по всему мируВ опросе участвовали представители 79 стран мира
Издание Sleep Health опубликовало результаты глобального опроса, направленного на выяснение влияния пандемии коронавируса на сон людей из разных стран.
Сообщается, что в опросе приняли участие 991 человек из 79 стран мира. Как выяснилось, пандемия плохо отразилась на качестве сна людей по всему миру. В частности, о проблемах со сном заявили большинство опрошенных — 56,5%. Практически две трети участников столкнулись с «задержкой фазы сна», которая проявляется в виде изменений длительности сна, поздних засыпаний и учащением кошмаров.
В то же время, каждый пятый участник сообщал о том, что на погружение в сон стало уходить больше времени, чем обычно. Причем специалисты обнаружили, что у женщин такое нарушение сна встречалось чаще, чем у мужчин.