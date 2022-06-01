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Панические атаки оказались одним из частых осложнений коронавируса

После пандемии много людей подвержено этому состоянию
Главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица рассказал, что одним из самых распространённых проявлений перенесённого коронавируса стали панические атаки.
Панические атаки оказались одним из частых осложнений коронавируса

Эти состояния проявляются как психически, так и физиологически. Со стороны психики это страх, паника, дереализация окружающего мира. Со стороны физиологии — учащённое сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, тремор, потоотделение, ощущение «ватных ног», бессонница.

Врач отметил, что если раньше панические атаки были следствием сильного стресса, то сейчас ими страдают 37% пациентов. И эти состояния связаны с коронавирусом.

Додица объяснил, что нужно делать в случае возникновения панической атаки. По словам специалиста, это состояние может длиться от 5 до 20 минут и требует незамедлительной профессиональной психотерапевтической помощи. Психотерапевт владеет необходимыми методиками, чтобы помочь пациенту значительно облегчить состояние и остановить паническую атаку.

«Негативное воздействие на клетки мозга из-за дефицита кислорода после COVID-19 может привести к самым разным последствиям для нервной системы. Одна из самых распространённых проблем, с которыми столкнулись люди, перенесшие коронавирус, — панические атаки. Количество пациентов с паническими атаками по сравнению с прошлым годом возросло примерно в полтора-два раза», — объяснил эксперт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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