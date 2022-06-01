Панические атаки оказались одним из частых осложнений коронавируса

Эти состояния проявляются как психически, так и физиологически. Со стороны психики это страх, паника, дереализация окружающего мира. Со стороны физиологии — учащённое сердцебиение, ощущение нехватки воздуха, тремор, потоотделение, ощущение «ватных ног», бессонница.

Врач отметил, что если раньше панические атаки были следствием сильного стресса, то сейчас ими страдают 37% пациентов. И эти состояния связаны с коронавирусом.

Додица объяснил, что нужно делать в случае возникновения панической атаки. По словам специалиста, это состояние может длиться от 5 до 20 минут и требует незамедлительной профессиональной психотерапевтической помощи. Психотерапевт владеет необходимыми методиками, чтобы помочь пациенту значительно облегчить состояние и остановить паническую атаку.

«Негативное воздействие на клетки мозга из-за дефицита кислорода после COVID-19 может привести к самым разным последствиям для нервной системы. Одна из самых распространённых проблем, с которыми столкнулись люди, перенесшие коронавирус, — панические атаки. Количество пациентов с паническими атаками по сравнению с прошлым годом возросло примерно в полтора-два раза», — объяснил эксперт.

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