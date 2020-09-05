ferra.ru

Паприку признали защищающей от рака специей

Она также способна уменьшать вероятность возникновения сердечных болезней
Британские ученые пришли к выводу, что паприка является защищающей от рака специей. Кроме того, согласно данным специалистов, она также снижает вероятность возникновения сердечных болезней.

”Когда дело доходит до основных причин смерти во всем мире, первое место в их списке занимают рак и болезни сердца. Обратите внимание на паприку. Эта пряность из сушеного перца Capsicum annuum обладает свойствами, защищающими от возникновения опасных патологий”, — поделились исследователи.

Кроме того, специалисты выяснили, что наличием в рационе паприки можно повлиять на уровень “плохого” холестерина, способного провоцировать атеросклероз. Также каротиноид капсантин, которым богата паприка, повышает концентрацию “хорошего” холестерина, который выступает в роли чистильщика сосудов, а также способствует освобождению их от холестериновых бляшек.

Помимо прочего паприка имеет в составе соединения, которые и оказывают эффект защиты от рака. Так, ее компоненты, в числе которых бета-каротин, лютеин и зеаксантин, противодействуют окислительному стрессу, способному провоцировать онкологию. Вещества паприки, в свою очередь, могут подавлять рост и выживание раковых клеток. В одном из исследований было доказано, что у потреблявших паприку женщин на 25-35% уменьшались риски заболеть раком молочной железы.