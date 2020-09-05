Паприку признали защищающей от рака специей

”Когда дело доходит до основных причин смерти во всем мире, первое место в их списке занимают рак и болезни сердца. Обратите внимание на паприку. Эта пряность из сушеного перца Capsicum annuum обладает свойствами, защищающими от возникновения опасных патологий”, — поделились исследователи.

Кроме того, специалисты выяснили, что наличием в рационе паприки можно повлиять на уровень “плохого” холестерина, способного провоцировать атеросклероз. Также каротиноид капсантин, которым богата паприка, повышает концентрацию “хорошего” холестерина, который выступает в роли чистильщика сосудов, а также способствует освобождению их от холестериновых бляшек.

Помимо прочего паприка имеет в составе соединения, которые и оказывают эффект защиты от рака. Так, ее компоненты, в числе которых бета-каротин, лютеин и зеаксантин, противодействуют окислительному стрессу, способному провоцировать онкологию. Вещества паприки, в свою очередь, могут подавлять рост и выживание раковых клеток. В одном из исследований было доказано, что у потреблявших паприку женщин на 25-35% уменьшались риски заболеть раком молочной железы.