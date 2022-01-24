Парацетамол оказался способен поменять цвет кожи человека

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Парацетамол оказался способен поменять цвет кожи человекаА также вызвать диарею
Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании опубликовали материал, в котором предупредили людей о том, что приём парацетамола способен вызвать целый ряд побочных эффектов. В том числе и изменение цвета кожи.
Речь идёт о смене цвета кожи пальцев и губ человека на синеватый оттенок. Такое чаще всего происходит с теми, кто регулярно употребляет препарат. Чтобы избежать подобного, врачи посоветовали быть внимательнее и ни в коем случае не допускать передозировки данного лекарства.
Эксперты отдельно отметили, что этого стоит избегать даже в случае очень плохого самочувствия.
К прочим «побочкам» парацетамола врачи отнесли диарею, повышенное потоотделение, потерю аппетита, тошноту и рвоту. Все они могут сопровождаться болями в животе, спазмами или отёками в верхней части живота.
Источник: МедикФорум