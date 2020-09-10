Парацетамол сделал людей рискованнее

”Кажется, что ацетаминофен заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они обдумывают рискованные действия — человек просто не испытывает обычного страха. Поскольку почти 25% населения принимают парацетамол каждую неделю, снижение восприятия риска может иметь важные последствия для общества”, — рассказал нейробиолог Болдуин Уэй.

Стоит понимать, что даже несмотря на то, что данный эффект может быть незначительным, о нем необходимо знать. Все дело в том, что активное вещество парацетамола, вызывающее рискованность, является весьма распространенным лекарственным ингредиентом, который содержится в более чем 600 различных видах лекарств. И не все из них отпускаются исключительно по рецепту, а значит практически каждый из нас имеет к нему доступ.

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