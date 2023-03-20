Парад пяти планет: жители Земли смогут увидеть необычное космическое явление уже 28 марта

В один ряд выстроятся Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера. Причём Меркурий и Юпитер будут самыми яркими. Но и остальные планеты-участники парада будут видны жителям Земли. Правда, в случае с Ураном может потребоваться бинокль или телескоп.

По данным учёных, в 2023 году ожидаются ещё несколько подобных парадов.

Напомним, что выравнивания планет в один ряд происходят из-за гравитационного притяжения небесных тел друг к другу. Эти события дают астрономам возможность изучать планеты и их поведение. Это позволяет обычным людям наблюдать столь редкие и зрелищные события в ночном небе.