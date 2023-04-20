Парализованного пенсионера из Великобритании поставили на ноги при помощи поп-музыки 70-х

Сообщается, что именно благодаря музыкальной терапии и медитативным техникам мужчина смог преодолеть свой недуг. Группу The Carpenters ему рекомендовали после перевода в современный медицинский центр Sue Ryder Neurological Care Centre в Престоне, где к нему применили революционную музыкальную терапию.

Синдром Гийена-Барре вызывает слабость мышц и порой паралич из-за атаки иммунной системы на нервы организма.

Несмотря на свою изначальную скептичность, Палмер сейчас может ходить 3 км в день и общаться со своей семьёй. При этом впервые с синдромом Гийена-Барре он столкнулся в 21 год.