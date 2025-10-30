Парализованный британец сыграл в Warhammer 40 000: Dawn of War 3 силой мысли через Neuralink

Он управлял игрой одной лишь силой мысли. По словам инженеров, мужчина освоил систему всего за несколько часов после установки чипа.

Имплант был установлен из-за бокового амиотрофического склероза — тяжёлого заболевания, из-за которого пациент полностью потерял подвижность.

Сейчас он вместе с командой Neuralink помогает тестировать новые функции устройства, чтобы расширить его применение не только в играх, но и в повседневных делах: управлении компьютером, домом и общении.

В компании отмечают, что внимательно следят за динамикой и собирают данные, которые помогут улучшить качество жизни других пациентов с похожими диагнозами.

Neuralink уже применяли в гейминге: раньше импланты позволяли людям играть в Mario Kart и Counter-Strike 2.

Новый случай стал самым впечатляющим примером того, как нейротехнологии возвращают людям возможность действовать — пусть пока и в виртуальном мире.