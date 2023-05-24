Парализованный мужчина научился ходить благодаря революционному чипу в мозгу

Герт-Ян Оксам, который 12 лет назад получил травму спинного мозга в результате велосипедного происшествия, снова может самостоятельно преодолеть около 100 метров благодаря небольшим имплантатам в его спине и мозге.

Технология, используемая Оксамом, известна как интерфейс «мозг-компьютер». Это новейшая разработка, на данный момент доступная лишь нескольким десяткам людей по всему миру.

Работает система так: когда Герт-Ян думает о ходьбе, он стимулирует свой собственный спинной мозг к движению. Таким образом мужчина тренирует себя вновь ходить, укрепляя ключевую связь между мозгом и ногами.