Парализованный мужчина научился ходить благодаря революционному чипу в мозгу

Парализованный мужчина научился ходить благодаря революционному чипу в мозгуВпечатляющее достижение науки!
Невероятный прорыв в области медицины позволил парализованному мужчине вновь ходить, используя уникальный имплантат для чтения мыслей.
Герт-Ян Оксам, который 12 лет назад получил травму спинного мозга в результате велосипедного происшествия, снова может самостоятельно преодолеть около 100 метров благодаря небольшим имплантатам в его спине и мозге.
Технология, используемая Оксамом, известна как интерфейс «мозг-компьютер». Это новейшая разработка, на данный момент доступная лишь нескольким десяткам людей по всему миру.
Работает система так: когда Герт-Ян думает о ходьбе, он стимулирует свой собственный спинной мозг к движению. Таким образом мужчина тренирует себя вновь ходить, укрепляя ключевую связь между мозгом и ногами.
Платформа требует многих часов тренировки для калибровки под уникальные мыслительные процессы каждого конкретного человека. Оксам описывает данный процесс как борьбу, требующую терпения, ведь «нужно время, чтобы исправить и решить некоторые проблемы».
Сообщается, что в ближайшие 18 месяцев команда хочет установить четырём другим пациентам системы, подобные той, что использует Оксама.