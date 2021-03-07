Парализованный мужчина прошёл 200 км за месяц с помощью новейшего экзоскелета

Так, на протяжении февраля Саймон Киндлисайдс находил с помощью экзоскелета 200 км. С помощью этой инициативы он хотел собрать средства для возвращения денег, потраченных на его реабилитацию в Национальной службе здравоохранения. В результате он собрал за месяц более 16 700 долларов.

Автор инициативы поделился, что во время ходьбы случалось чувствовать боль, однако ничто его не останавливало на пути к конечной цели. Стоит отметить, что сам экзоскелет не из легких - его вес 6,4 кг. Продолжительность ежедневных прогулок Саймона зависела от заряда батареи.