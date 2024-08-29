Наука и технологии
Опубликовано 29 августа 2024, 07:51
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Параллельный импорт через ОАЭ оказался под угрозой

Как минимум, вырастут цены
Параллельный импорт через ОАЭ оказался под угрозой из-за блокировок платежей, связанных с риском вторичных санкций США.
Параллельный импорт через ОАЭ оказался под угрозой
© Ferra

В августе 2024 года эмиратские банки начали отказывать в проведении оплат от российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику, особенно в случаях, когда товары из других стран не поступают в страну.

Проблемы с оплатой связаны с тем, что электроника, импортируемая через ОАЭ, в основном поставляется из Китая, но китайские банки начали запрашивать у дубайских партнеров данные о происхождении средств и таможенные декларации.

Это вызвано опасениями перед вторичными санкциями, которые могут быть наложены на страны, сотрудничающие с Россией.

Ожидается, что к концу 2024 года дефицит электроники и компонентов может привести к росту цен на 8-10%.

Логистические сложности и дополнительные финансовые схемы также могут способствовать увеличению стоимости на 5-20%, что в итоге существенно повлияет на отечественный рынок электроники.

Источник:CNews
Автор:Булат Кармак
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