Параллельный импорт продолжит работать в России и в 2025 году

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил об этом в эфире телеканала Россия 24 во время ПМЭФ-2024.

Мантуров отметил, что правительство приняло решение продлить механизм на следующий год с постепенным сокращением списка товаров, подпадающих под него.

Это связано с появлением на рынке российских производителей аналогичной продукции. «По мере выхода российских производителей продукции соответствующего качества и объемов, которые запрашивает российский рынок, правительство будет постепенно сужать возможности для параллельного импорта», — добавил он.

Механизм параллельного импорта был введен в 2022 году в качестве антисанкционной меры и ежегодно продлевается. Он помогает обеспечивать доступ к товарам, которые не производятся в РФ и от поставок которых отказались иностранные производители, что особенно актуально в условиях санкций и ограничений.