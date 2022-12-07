Параллельный импорт в деле: ввоз импортных автомобилей в Россию увеличился в 7 раз

С 1 октября юридические лица обязаны все ввозимые в страну автомобили оснащать кнопкой SOS системы реагирования «Эра-Глонасс». Для частных лиц послабление действует до 1 февраля 2023 года.

Оператор сообщил, что рост подключений к системе вырос в 7 раз, что говорит об увеличении ввоза машин в Россию по сравнению с октябрём и ноябрём. В количественном отношении это 200 автомобилей в сутки.

Всего за 2 месяца к системе «Эра-Глонасс» подключили 2 тысячи автомобилей, ввезённых в рамках параллельного импорта.

«За два месяца к госинформсистеме "Эра-Глонасс" подключено более 2 тысяч автомобилей, ввезённых в Россию в рамках параллельного импорта. Такой объём установки кнопок SOS зафиксирован, начиная с 1 октября, с момента возвращения порядка, по которому юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при ввозе на территорию России автомобилей необходимо оснащать их устройствами вызова экстренных оперативных служб», — сказано в сообщении оператора.