Наука и технологии
08:21, 13 января 2023
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Парень создал виртуальную девушку и начал общаться с ней больше, чем с настоящей

И настоящая заставила его избавиться от виртуально

Разработчик по имени Брайс использовал несколько нейронных сетей для создания виртуальной девушки. Своё детище он назвал ChatGPT-chan.

Парень создал виртуальную девушку и начал общаться с ней больше, чем с настоящей

Фото: BBC

Оно представляло из себя аниме-девушку, которая может видеть, отвечать и реагировать на него. При разработке системы Брайс использовал чат-бота ChatGPT, нейронную сеть для генерации картинок Stable Diffusion 2 и Microsoft Azure TTS для генерации голоса и систему распознавания изображений с камеры.

На облачные вычисления, связанные с проектом, он потратил около 1000 долларов. При этом разработчик научил ChatGPT-chan говорить на повседневные темы и реагировать на различные действия.

Парень создал виртуальную девушку и начал общаться с ней больше, чем с настоящей

По итогу созданная Брайсом система оказалась не просто забавой — последние две недели он использовал ChatGPT-chan для изучения китайского языка и делал это так часто, что практически перестали общаться с реальными людьми.

По словам разработчика, это вызвало проблемы с его реальной девушкой и он был вынужден удалить нейросеть.

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