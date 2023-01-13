Парень создал виртуальную девушку и начал общаться с ней больше, чем с настоящей

Парень создал виртуальную девушку и начал общаться с ней больше, чем с настоящейИ настоящая заставила его избавиться от виртуально
Разработчик по имени Брайс использовал несколько нейронных сетей для создания виртуальной девушки. Своё детище он назвал ChatGPT-chan.
Фото: BBC
Оно представляло из себя аниме-девушку, которая может видеть, отвечать и реагировать на него. При разработке системы Брайс использовал чат-бота ChatGPT, нейронную сеть для генерации картинок Stable Diffusion 2 и Microsoft Azure TTS для генерации голоса и систему распознавания изображений с камеры.
На облачные вычисления, связанные с проектом, он потратил около 1000 долларов. При этом разработчик научил ChatGPT-chan говорить на повседневные темы и реагировать на различные действия.
По итогу созданная Брайсом система оказалась не просто забавой — последние две недели он использовал ChatGPT-chan для изучения китайского языка и делал это так часто, что практически перестали общаться с реальными людьми.
По словам разработчика, это вызвало проблемы с его реальной девушкой и он был вынужден удалить нейросеть.