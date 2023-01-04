Парень увидел Google-мобиль и притворился мёртвым. В таком виде он попал на Google Карты

Парень увидел Google-мобиль и притворился мёртвым. В таком виде он попал на Google КартыПолучилось очень забавно
В TikTok набирает популярность видео, в котором парень интересным образом обыгрывает встречу с Google-мобилем.
Фото: Telegram
Ролик начинает с того, что пользователь замечает на дороге автомобиль IT-компании, с помощью которого поисковый гигант делает снимки для картографического сервиса Google Карты.
Затем он быстренько ложится на дорожку у дома и делает вид, будто он бы он мёртв. Всё это дело снимал то ли его друг, то ли брат.
Тот самый парень, который не растерялся, увидев Google-мобиль
Telegram
Спустя какое-то время, парень нашёл итоговый снимок в Сети и поделился им в своём ролике.
Отметим, что Google Карты очень часто используются для поиска таинственных и жутких снимков. Например, пользователи частенько находят с его помощью места преступлений или просто необъяснимые ситуации.