Парень увидел Google-мобиль и притворился мёртвым. В таком виде он попал на Google Карты

Ролик начинает с того, что пользователь замечает на дороге автомобиль IT-компании, с помощью которого поисковый гигант делает снимки для картографического сервиса Google Карты.

Затем он быстренько ложится на дорожку у дома и делает вид, будто он бы он мёртв. Всё это дело снимал то ли его друг, то ли брат.