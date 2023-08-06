Пароли научились воровать при помощи ИИ, «подслушивающего» стук клавиш клавиатуры

Этот метод позволяет определить, какие именно клавиши были нажаты пользователем, с точностью до 95%. Таким образом, злоумышленники могут получить доступ к паролям и другой конфиденциальной информации.

Атака основана на анализе акустических сигналов, которые издаёт клавиатура при нажатии клавиш.

ИИ обучен распознавать эти звуки и преобразовывать их в конкретные символы. Это означает, что даже если злоумышленник не видит экран или клавиатуру жертвы, он может «подслушать» вводимые данные.

Данный метод атаки может представлять серьёзную угрозу для безопасности, особенно в общественных местах, где злоумышленники могут легко установить устройства для записи звука.

Эксперты по безопасности рекомендуют использовать виртуальные клавиатуры или двухфакторную аутентификацию для защиты своих данных.