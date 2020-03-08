Наука и технологии
Сегодня 13:22
Партнер Xiaomi раскритиковал зарядное устройство компании
А также заявил о превосходстве смартфонов Huawei над Samsung
Буквально недавно партнер инвестиционного отделения Xiaomi Industry Investment Пан Цзютан опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Weibo пост, который вызвал относительно бурную реакцию. Дело в том, что аналитик раскритиковал зарядное устройство компании, а также заявил о превосходстве смартфонов Huawei перед Samsung.
Так, он отметил, что смартфоны китайского технологического гиганта Huawei способны фотографировать лучше, чем камерофоны от Samsung. ”Samsung производит практически все, включая датчики изображения и модули камер, но я все же думаю, что мобильные телефоны Huawei делают более качественные снимки, чем устройства Samsung”, - заявил Цзютан.
Кроме того, представитель Xiaomi, неожиданно для всех, раскритиковал зарядное устройство компании, отметив, что оно излишне простое, в отличии от аналогов от компании Lenovo.