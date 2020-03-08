Партнер Xiaomi раскритиковал зарядное устройство компании

Так, он отметил, что смартфоны китайского технологического гиганта Huawei способны фотографировать лучше, чем камерофоны от Samsung. ”Samsung производит практически все, включая датчики изображения и модули камер, но я все же думаю, что мобильные телефоны Huawei делают более качественные снимки, чем устройства Samsung”, - заявил Цзютан.

Кроме того, представитель Xiaomi, неожиданно для всех, раскритиковал зарядное устройство компании, отметив, что оно излишне простое, в отличии от аналогов от компании Lenovo.