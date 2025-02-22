Партнёр Apple по связи обжалует стремление SpaceX получить доступ к своим частотам

FCC должна принять решение по запросу SpaceX, которое может ухудшить качество спутниковой связи на iPhone, но благоприятно сказаться на сотовом сервисе Starlink, принадлежащем Илону Маску, с которым дружен глава FCC Брендан Карр.

По сообщениям портала PCMag, Globalstar «имеет эксклюзивный доступ к спектру 1,6 ГГц и 2,4 ГГц для мобильной спутниковой связи» вместе с компанией Iridium. В результате расширения доступа повысится качество сигнала на Starlink, который находится на стадии бета-тестирования среди пользователей T-Mobile, что партнёра Apple и беспокоит.

Поэтому Globalstar считает, что положительное для SpaceX решение может нанести вред её собственной спутниковой сети. Компания утверждает, что нет доказательств, что другой оператор может работать в данном спектре, не создавая помех для Globalstar.