Наука и технологии
Опубликовано 22 февраля 2025, 02:15
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Партнёр Apple по связи обжалует стремление SpaceX получить доступ к своим частотам

Из-за опасений ухудшения спутниковой связи
Глава американской компании Globalstar, партнёра Apple в области спутниковой связи, встретится с председателем Федеральной комиссии по связи США (FCC), чтобы защитить от SpaceX «свой эксклюзивный доступ к радиочастотному спектру».
Партнёр Apple по связи обжалует стремление SpaceX получить доступ к своим частотам

© Apple

FCC должна принять решение по запросу SpaceX, которое может ухудшить качество спутниковой связи на iPhone, но благоприятно сказаться на сотовом сервисе Starlink, принадлежащем Илону Маску, с которым дружен глава FCC Брендан Карр.

По сообщениям портала PCMag, Globalstar «имеет эксклюзивный доступ к спектру 1,6 ГГц и 2,4 ГГц для мобильной спутниковой связи» вместе с компанией Iridium. В результате расширения доступа повысится качество сигнала на Starlink, который находится на стадии бета-тестирования среди пользователей T-Mobile, что партнёра Apple и беспокоит.

Поэтому Globalstar считает, что положительное для SpaceX решение может нанести вред её собственной спутниковой сети. Компания утверждает, что нет доказательств, что другой оператор может работать в данном спектре, не создавая помех для Globalstar.