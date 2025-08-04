Партнёр Nvidia Hon Hai расширит сборку ИИ-серверов в США

Объект, включая землю и оборудование, перейдёт к структуре под названием Crescent Dune LLC. Несмотря на продажу, Hon Hai планирует остаться на территории предприятия и запустить на его базе сборку ИИ-серверов. Подробности об условиях использования площадки компанией официально не раскрываются.

Ранее завод в Огайо принадлежал производителю электромобилей Lordstown Motors, но в 2022 году Foxconn выкупила актив. Попытки наладить производство электрокаров там не увенчались успехом, и теперь компания делает ставку на серверы, востребованные на фоне стремительного роста инвестиций в ИИ со стороны крупнейших американских IT-компаний.

В США Hon Hai уже сотрудничает с Nvidia и Apple, участвуя в производстве оборудования для искусственного интеллекта. Nvidia, в частности, заявляла о планах создать ИИ-инфраструктуру в стране на сумму до полутриллиона долларов в ближайшие годы.