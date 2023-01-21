Партнёр Twitter подал на соцсеть в суд из-за неуплаты услуг

Партнёр Twitter подал на соцсеть в суд из-за неуплаты услугНо иск направлен не напрямую к Маску
Американская консалтинговая фирма Charles River Associates (CRA) подала в суд на Twitter из-за неуплаты услуг соцсетью в полном объёме.
Фото: Cnbc.com
Как заявили представители CRA, предыдущее руководство соцсети, ещё до покупки компании Маском, обратилось к компании за серией консультаций для суда, проведённых в период с 15 августа по 27 октября 2022 года. Консультации были направлены на принуждение Маска к покупке соцсети. В итоге сделка состоялась, но услуги CRA не были оплачены в полной мере.
Поэтому бывший партнёр Twitter требует от соцсети оплаты задолженности, возмещения ущерба от «умышленного нарушения соглашения», причём в тройном размере. Также консультант требует от соцсети оплаты всех судебных издержек.
При этом иск подан не напрямую к Илону Маску.