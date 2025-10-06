Партнёрство Nvidia и Intel усложнит производство ПК, заявили в Acer

Производителям приходится учитывать стоимость, производительность и энергопотребление каждого процессора, чтобы правильно позиционировать продукцию. При этом различие поколений чипов затрудняет подбор оптимальных комплектующих, таких как CPU, GPU, оперативная память и блоки питания. Для пользователей это может привести к затруднению выбора и предпочтению знакомых брендов.

Соучредитель Acer Стэн Ши прокомментировал предложение министра торговли США о равном распределении производства полупроводников между Тайванем и США. Он отметил, что реализация такого плана возможна, но может занять около 50 лет и потребует перестройки цепочек поставок.