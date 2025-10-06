Партнёрство Nvidia и Intel усложнит производство ПК, заявили в Acer

Опубликовано 06 октября 2025, 19:551 мин.
Партнёрство Nvidia и Intel усложнит производство ПК, заявили в AcerРазделение чипов между США и Тайванем займет десятилетия
Генеральный директор Acer Джейсон Чен заявил, что партнёрство Nvidia и Intel, направленное на выпуск новых процессоров x86, может усложнить цепочки поставок для производителей ПК. Уже сейчас наличие нескольких поколений процессоров Intel и AMD создаёт трудности в закупках и управлении запасами, а появление третьего поставщика только увеличит сложность.
Производителям приходится учитывать стоимость, производительность и энергопотребление каждого процессора, чтобы правильно позиционировать продукцию. При этом различие поколений чипов затрудняет подбор оптимальных комплектующих, таких как CPU, GPU, оперативная память и блоки питания. Для пользователей это может привести к затруднению выбора и предпочтению знакомых брендов.
Соучредитель Acer Стэн Ши прокомментировал предложение министра торговли США о равном распределении производства полупроводников между Тайванем и США. Он отметил, что реализация такого плана возможна, но может занять около 50 лет и потребует перестройки цепочек поставок.