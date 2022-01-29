Пасхальное яйцо: как устроить взрыв фейерверков в Google

Наука и технологии
Сегодня в 14:47
1 мин.
Пасхальное яйцо: как устроить взрыв фейерверков в GoogleИ с чем это связано
Китайский новый год начнется 1 февраля 2022 года, а Google уже добавил в свой поисковик пасхальное яйцо, которое запускает праздничный фейерверк в честь этого события.
Если вы введете в поиск "Китайский Новый год", “Year Of The Tiger” или "Лунный Новый год" на сайте Google.com на компьютере, планшете или мобильном устройстве, страница сначала загрузится как обычно, но всего через несколько миллисекунд вы увидите фейерверк.
На мобильных устройствах иногда “пасхалка” не запускается. Если пасхальное яйцо не загружается мгновенно, есть специальная кнопка, которая запускает фейерверк на экране вашего смартфона. Эта кнопка появляется на всех устройствах после завершения пасхального яйца вместе с опцией поделиться.
Источник: Google Search