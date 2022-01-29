Пасхальное яйцо: как устроить взрыв фейерверков в Google

Если вы введете в поиск "Китайский Новый год", “Year Of The Tiger” или "Лунный Новый год" на сайте Google.com на компьютере, планшете или мобильном устройстве, страница сначала загрузится как обычно, но всего через несколько миллисекунд вы увидите фейерверк.

На мобильных устройствах иногда “пасхалка” не запускается. Если пасхальное яйцо не загружается мгновенно, есть специальная кнопка, которая запускает фейерверк на экране вашего смартфона. Эта кнопка появляется на всех устройствах после завершения пасхального яйца вместе с опцией поделиться.