Паспорт в приложении: в России ввели подтверждение личности со смартфона

Паспорт в приложении: в России ввели подтверждение личности со смартфонаПока в экспериментальном формате
Минцифры РФ объявило о новой услуге, которая уже доступна на Госуслугах. Называется она «Подтверждённое фото».
Фото: Telegram / Минцифры
С её помощью пользователи могут загрузить фотографию из своего биометрического паспорта на смартфон, а затем сгенерировать QR-код для предъявления в случае, когда будет нужно подтвердить личность.
Министерство уточнило, что в настоящее время услуга работает в экспериментальном режиме, для её использования требуется загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем.
Telegram / Минцифры
В Минцифре отметили, что в 80% бытовых ситуаций россияне смогут использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Технология полностью согласована с ФСБ и была протестирована на «Пушкинской карте» и «Карте болельщика».
Ожидается, что технология будет полностью узаконена и внедрена в более широком масштабе к 1 мая 2023 года.