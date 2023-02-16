Паспорт в приложении: в России ввели подтверждение личности со смартфона

С её помощью пользователи могут загрузить фотографию из своего биометрического паспорта на смартфон, а затем сгенерировать QR-код для предъявления в случае, когда будет нужно подтвердить личность.

Министерство уточнило, что в настоящее время услуга работает в экспериментальном режиме, для её использования требуется загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем.