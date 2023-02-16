Наука и технологии
06:38, 16 февраля 2023
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Паспорт в приложении: в России ввели подтверждение личности со смартфона

Пока в экспериментальном формате

Минцифры РФ объявило о новой услуге, которая уже доступна на Госуслугах. Называется она «Подтверждённое фото».

Паспорт в приложении: в России ввели подтверждение личности со смартфона

Фото: Telegram / Минцифры

С её помощью пользователи могут загрузить фотографию из своего биометрического паспорта на смартфон, а затем сгенерировать QR-код для предъявления в случае, когда будет нужно подтвердить личность.

Министерство уточнило, что в настоящее время услуга работает в экспериментальном режиме, для её использования требуется загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем.

Паспорт в приложении: в России ввели подтверждение личности со смартфона

Telegram / Минцифры

В Минцифре отметили, что в 80% бытовых ситуаций россияне смогут использовать смартфон вместо оригинала паспорта. Технология полностью согласована с ФСБ и была протестирована на «Пушкинской карте» и «Карте болельщика».

Ожидается, что технология будет полностью узаконена и внедрена в более широком масштабе к 1 мая 2023 года.

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