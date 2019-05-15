Паспортные данные Дворковича, Чубайса и Соловьева утекли в сеть

В открытом доступе оказались размещены 360 тысяч записей с личными данными из различных систем госорганов. Это обнаружил председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин в своём исследовании «Утечки персональных данных из открытых источников. Государственные информационные системы».

Речь идёт о самых разных системах — от реестра НКО Минюста до московского портала госзакупок. Данные в них доступны в открытом доступе, в том числе сведения о бывших вице-премьерах правительства.

Бегтин проанализировал данные с сайтов восьми информационных госсистем, включая 50 тысяч записей из реестра субсидий федерального бюджета Минфина, 10 тысяч из реестра отчетов некоммерческих организаций Минюста, тысячу из реестра обращений граждан на портале «Онлайн Инспектор» Роструда, две тысячи из информационной системы «Правовые акты ФАС России» и 2 тысячи с портала торгов по госимуществу ФАС, пару тысяч с портала управления многоквартирными домами Москвы, 2,5 тысячи со столичного портала закупок, а также 300 тысяч с портала государственного и муниципального заказа федерального казначейства.

При этом в одной записи могут содержаться сведения о нескольких людях. Бегтин обнаружил утечку 63 тысяч записей с раскрытием персональных данных в виде Ф.И.О., места работы, e-mail и СНИЛС, а также утечку 2,24 млн записей с паспортными данными, СНИЛС и сведениями о трудоустройстве с сайтов электронных торговых площадок.