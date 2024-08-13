Пассажирские самолеты со сверхзвуковой скоростью вернутся в небо в ближайшие 5 лет

Об этом сообщил глава компании Boom Supersonic Блейк Шолль в интервью изданию Politico. Первым таким самолетом станет Boom Overture, который сможет перевозить от 64 до 80 пассажиров. Предполагаемая цена билета составит около $5000.

Сверхзвуковой перелет над Атлантическим океаном позволит сократить время полета в два раза, что, по мнению Шолля, вызовет высокий спрос на эти рейсы.

Уже получено 130 заказов от таких авиакомпаний, как United Airlines, American Airlines и Japan Airlines.

Напомним, что использование сверхзвуковых пассажирских самолетов прекратилось в 2003 году. Ранее в истории существовало всего два массовых сверхзвуковых лайнера — французский Concorde и советский Ту-144.

Теперь же Boom Overture обещает возродить эту технологию и вернуть сверхзвуковую скорость в коммерческие авиаперелеты.