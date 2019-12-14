Пассажирские самолёты заставят летать колоннами для экономии топлива

Как это частенько случается, концепцию полета друг за другом разработчики самолетов подсмотрели у птиц — они летают подобным образом по совершенно разным причинам, но одной из них является то, что передвигаться в группе проще. Так, птицы выстраиваясь в V-образную фигуру помогают летящим позади сородичам ловить воздушные вихри, поднимаемые крыльями птиц в передней части.

В итоге компания Boeing решила провести тестирование, в рамках которого она выяснила, что данный принцип действительно позволяет сэкономить топливо. Испытание проходило на самолете Boeing 777F и лайнере ecoDemonstrator.