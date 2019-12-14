Наука и технологии
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Пассажирские самолёты заставят летать колоннами для экономии топлива
Идея была подсмотрена у природы
Портал Aviation Week опубликовало материал, в котором рассказал, что авиакомпания Boeing, в результате проведенного эксперимента, сумела доказать эффективность полета самолетов друг за другом.
Как это частенько случается, концепцию полета друг за другом разработчики самолетов подсмотрели у птиц — они летают подобным образом по совершенно разным причинам, но одной из них является то, что передвигаться в группе проще. Так, птицы выстраиваясь в V-образную фигуру помогают летящим позади сородичам ловить воздушные вихри, поднимаемые крыльями птиц в передней части.
В итоге компания Boeing решила провести тестирование, в рамках которого она выяснила, что данный принцип действительно позволяет сэкономить топливо. Испытание проходило на самолете Boeing 777F и лайнере ecoDemonstrator.