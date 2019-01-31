Пассажиры променяют поезда на самолёты из-за пошлин на товары

С 1 января в России начали действовать новые ограничения на беспошлинный ввоз личными автомобилями и поездами. Они вызвали нарекания у железнодорожных перевозчиков, обратившихся к правительству по этому поводу. Проблему осветило издание «Коммерсантъ».

С начала года без пошлин сухопутным и водным транспортом можно ввозить товары до 25 кг и 500 евро. Для воздушного транспорта сохранились нормы в 10 тысяч евро и 50 кг. Железнодорожники и операторы регулярных автобусных маршрутов опасаются оттока пассажиров и потери доходов, особенно на линии Петербург—Хельсинки.

Союз операторов железнодорожного транспорта обратился к правительству с просьбой смягчить решение Евразийской экономической комиссии. Как сообщается в письме исполнительного директора СОЖТ Алексея Дружинина от 30 января первому вице-премьеру Антону Силуанову, это «серьезным образом повлияет на выбор пассажиров при определении видов транспорта для поездок».