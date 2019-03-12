Пассажиры-путешественники жалуются на работу Яндекс.Такси и Uber

Слияние Яндекс.Такси и Uber в своё время было названо «сделкой года» авторитетным изданием Forbes. Тем не менее, есть категория пользователей, пострадавших в результате сделки.

В декабре Яндекс и Uber запустили более удобное и функциональное приложение Uber Russia для российских пользователей. Тогда также сообщалось, что оригинальное приложение Uber перестанет работать в России с начала января 2019 года и воспользоваться им можно будет только за границей.

Как оказалось, всё совсем не так просто. Как подтвердил на днях представитель Яндекс.Такси, ранее работавший в российском подразделении Uber, Яндекс.Такси недоступен роуминг, то есть заказ поездок через Яндекс.Такси в странах, где не присутствует сервис. В таких случаях он предлагает воспользоваться Uber.

Пользователи же жалуются на оба сервиса. Международная версия Uber от Uber Technologies сбоит по приезду в Россию, если у пользователя фирменный онлайн-магазин настроен не на Россию. Оригинальное приложение пытается обновиться, перестаёт работать, а Uber Russia установить не удаётся. Российский Uber Russia не поддерживает международный аккаунт и пользователи остаются без такси для поездок за границей, а поставить международный Uber из российского Google Play или App Store не удаётся.

Пользователи сильно недовольны тем, что потерялось одно из главных преимуществ Uber — возможность пользоваться одним приложением и одним аккаунтов в разных странах.

В Яндекс.Такси признали проблему и пообещали, что для иностранных пользователей сейчас рассматриваются различные варианты решения.