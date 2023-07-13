Пассивный доход: Huawei заработала $500 млрд на аренде прав на свои изобретения чужим компаниям

В прошлом году Huawei выручила $560 млн от лицензионных отчислений, превышая выплаты контрагентам.

Упадок продаж смартфонов Huawei за последние два года стал причиной того, что компания получает больше денег от лицензионных отчислений, чем платит за права на интеллектуальную собственность.

При этом важно понимать, что у Huawei имеется значительный портфель патентов, связанных с сетями передачи данных, и недавно Samsung Electronics и Mercedes-Benz стали её лицензиатами в сфере 5G.

Глава подразделения Huawei, ответственного за права на интеллектуальную собственность, Алан Фань, отметил, что компания стремится к сбалансированному подходу в сборе лицензионных отчислений.

Он подчеркнул, что продажи продукции также важны для компании, и они не требуют завышенных сумм в виде лицензионных отчислений.