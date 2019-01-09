Патриарх Кирилл: "во главе интернета будет стоять Антихрист"

По его мнению, во главе «всемирной паутины» будет стоять «Антихрист». Если приводить точную цитату, то Патриарх Кирилл заявил следующее:

«Контроль из одной точки — это предшествие антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра. По крайней мере, в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис. Поэтому гаджет — хорошо. С точки зрения удобства и удовольствия. Но с точки зрения контроля над человеческой личностью — это опасное дело. И об этом церковь должна говорить, сознавая, что будет навлекать на себя гнев».

Также он отметил, что церковь не выступает против прогресса как такового: «Нас будут обвинять в том, что мы выступаем против прогресса, что мы ретрограды. А на самом деле речь идёт о не о научно-техническом прогрессе, а о прогрессирующем развитии системы, которая направлена на контроль человеческой личности в глобальном масштабе».