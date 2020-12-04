Пауки оказались способны передавать устойчивые к антибиотикам бактерии

Выяснилось это в ходе исследования ученых, которые изначально изучали сообщения пациентов, подвергшимся укусам пауков в Ирландии и Великобритании за последнее десятилетие. Они заметили, что многие пациенты жаловались лишь на боль и покраснения, однако были и те, которые столкнулись с тяжело поддающимися лечению кожными болезнями.

Специалисты проанализировали яд ложной вдовы и нашли в нем порядка 22 видов бактерий, которые имеют возможность передаваться человеку. Причем среди этого многообразия бактерий нашлись и устойчивые к бактериям, в частности Pseudomonas putida, Staphylococcus capitis и Staphylococcus edaphicus.