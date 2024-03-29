Павел Дуров анонсировал функцию защиты от получения нежелательных сообщений

По словам Дурова, пользователи начали массово жаловаться на получение подобных сообщений в «личку». Поэтому команда в течение часа после мониторинга таких жалоб внедрила ряд технических и организационных мер, чтобы предотвратить подобную активность.

В итоге огромное количество пользователей были заблокированы навсегда. К тому же в апреле в мессенджере появится новая функция.

Как отметил Павел Дуров, «Telegram — не место для спам-рассылок и призывов к насилию», в связи с чем у пользователей из России, Белоруссии и Украины появится возможность ограничивать круг людей, которые в принципе могут прислать личное сообщение, чтобы обезопасить от подобных призывов. Такая фильтрация будет основана на технологии искусственного интеллекта.