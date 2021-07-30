Павел Дуров назвал причину популярности теорий заговора

Так, по его словам, не последнюю роль в этом сыграли соцсети, в числе которых Facebook, Twitter и прочие. Дуров отметил, что ввиду того, что медиа-платформы удаляли сообщения с продвижениями теории утечки COVID-19 из лаборатории, данная теория только укрепилась в умах людей и стала на сегодняшний день ключевой научной точкой зрения на возникновение вируса.

“За 20 лет управления платформами я заметил, что теории заговора только укрепляются каждый раз, когда их содержание удаляется модераторами. Вместо того чтобы положить конец ошибочным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда будет более эффективной стратегией, чем цензура”, — сообщил Дуров в своем Telegram-канале.

Помимо прочего Дуров заметил, что Telegram не допускал блокировки сообщений с обсуждением теории утечки данных из лаборатории, поскольку задачей мессенджера не стоит решать за пользователей, какой информации стоит верить.