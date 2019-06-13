Павел Дуров обвинил Китай в глобальном сбое Telegram

Основатель популярного мессенджера Павел Дуров связал с властями Китая глобальный сбой Telegram, который произошёл на днях.
11 июня пользователи Telegram по всему миру начали жаловаться на перебои в работе сервиса. 12 июня команда Telegram заявила, что сбой произошёл в результате масштабной DDoS-атаки.
IP addresses coming mostly from China. Historically, all state actor-sized DDoS (200-400 Gb/s of junk) we experienced coincided in time with protests in Hong Kong (coordinated on @telegram). This case was not an exception.— Pavel Durov (@durov) June 12, 2019
Как сообщил Дуров в своём Twitter, IP-адреса, с которых производилась атака оказались в основном китайскими. Также он отметил, что все крупные DDoS-атаки «мощностью» 200-400 Гб/с, с которыми сталкивалась команда мессенджера, совпадали по времени с протестами в Гонконге, где участники координировали свои действия через Telegram.