Павел Дуров обвинил Китай в глобальном сбое Telegram

Как сообщил Дуров в своём Twitter, IP-адреса, с которых производилась атака оказались в основном китайскими. Также он отметил, что все крупные DDoS-атаки «мощностью» 200-400 Гб/с, с которыми сталкивалась команда мессенджера, совпадали по времени с протестами в Гонконге, где участники координировали свои действия через Telegram.